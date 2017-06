Winst voor jeugd DWV

DOESBURG - Na een voortreffelijk seizoen, waarin het Heel Metaal BV Jeugd O17 van DWV Doesburg een tweede plaats opeiste in de competitie, speelde het team afgelopen weekend het Internationale Waterpolotoernooi in Borculo. Hieraan deden maar liefst 105 teams mee, verdeeld over verschillende leeftijdscategorieën, 4 speelvelden, en zo'n 150 wedstrijden op twee speeldagen. Achtereenvolgend werden DOS Varsseveld, Zwemclub Losser, SGHA Heerenveen, PFC Rheden, VKC '03 Tubbergen en de thuisploeg Schuurman BZC verslagen en dus kon aanvoerder Luc Holleman de eerste prijs ophalen. Dit was een waterpolobal, die natuurlijk altijd welkom is. In augustus reist de DWV-karavaan voor een toernooi naar Winterswijk.