Loenenaren vanaf de kermis in hoger sferen

LOENEN – Mede door het fraaie voorjaarsweer kregen de activiteiten van de Nationale Feest- en Herdenkingsvereniging Loenen bij de Loense Karmse - vroeger de Oranjefeesten genoemd - volop deelname en belangstelling. Alles kon volgens schema worden afgewerkt: fietspuzzeltocht, kinderfeest, ballon-oplating, zakslaan en het vogelschieten, het ging allemaal naar wens.

De Loenenaren hebben weer gezellig hun volksfeest gevierd zonder trammelant.

De start werd donderdag door de Loenense jeugd gegeven met een theatervoorstelling ‘Alle dagen feest’ met Tijl Damen. Ook was er voor hen tractaties. Voor het meedoen aan de fietspuzzeltocht was veel animo. Zo’n twintig groepen vertrokken vanaf de Groenendaalseweg voor een mooi tochtje door de natuur in en om Loenen. De winnaar kreeg gratis een kaartje voor ballonvaart. Chantal Brugman was de gelukkige. Zij wilde liever niet de lucht niet maar haar echtgenoot Marcel heel graag. Hij behoorde met zeven anderen de reizigers in de grote mand onder de ballon die vanaf het kermisterrein opsteeg. De anderen ballonvaarders kregen hun plekje door de verloting onder de leden van de NFHV. Het is altijd een sensationeel moment wanneer de ballon met de brander het luchtruim kiest. Tegen achter uur werd vertrokken en bij mooi helder weer ging de ballon richting Arnhem. Tegen half tien daalde de ballon bij Elst op een weiland. Penningmeester Jan Arends ging met echtgenote Julia ook mee. Julia vond het prachtig: “Wat een geweldige ervaring om van boven alles te bekijken. Erg mooi om mee te maken.”

Ook het vuurwerk van de NFHV kon rekenen op veel belangstelling. Rond elf uur vulde lucht boven de Loenense Enk zich met kleurrijke sterren en knallen.

Zaterdagmiddag na het vogelschieten voor zo’n tweehonderd vrouwen met geweldig feest in de tent was het de beurt aan de stoere sterke Loenense jongemannen. Het bestuur daagde mannen uit om mee te doen aan het Loenens kampioenschap Zakslaan op een schommelboom boven een waterbassin. Vooral het water nodigde mannen, bij de tropische temperaturen uit, om mee te doen met dit aloude volksspel. Op het feestterrein was alles in gereedheid gebracht om te starten met het slaan met de (stro)zak. Ruim veertig mannen wilden graag een poging doen om het Loenense kampioenschap in de wacht te slepen. Sommige mannen bleken nogal taai te zijn en gaven zich niet zomaar gewonnen voor de in het water duikelden. Uiteindelijk bleven Tijmen Buijs en Bas Blom nog over. Buijs bleek toch taaier te zijn en versloeg zijn tegenstander en won het kampioenschap. De derde prijs was voor Adriaan Blom. Vrijdag en zaterdag was er in de tent een opperbeste stemming met de bands Saint’s Sinners en Stageline. De Loenenaren (met veel gasten uit de buurtdorpen) hebben zich weer lekker kunnen uitleven zoals dat gebruikelijk is op een echt volksfeest.

foto:

Acht passagiers met piloot gaan hier in de ballon hun avontuur tegemoet - Foto: Martien Kobussen