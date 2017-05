Gewestelijk Kampioen

DOESBURG - Het C1-team van biljartvereniging Beumerskamp uit Doesburg is onlangs kampioen geworden in de Teamcompetitie N.O.N. seizoen 2016 - 2017. Het team legde beslag op dit kampioenschap in Haaksbergen, en gaat nu door voor het landskampioenschap op zaterdag 24 juni in Nieuwegein. Het biljartteam bestaat uit de spelers R. Peters, Martin Meurkes, J. Stapelbroek en M Hermans. Op de foto ontbreekt M. Hermans. De vereniging speelde hun thuiswedstrijden in de kantine van Sporthal Beumerskamp. Sinds kort is dit echter niet meer de thuisbasis. De vereniging heeft een nieuw onderkomen gevonden op het Gilde Hof, waar het nieuwe horecabedrijf Het Gilde Café komt. De biljartclub is erg blij met deze uitkomst. Zij zullen ook op zoek gaan naar een nieuwe naam omdat Beumerskamp nu niet meer past.