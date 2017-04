Nieuwe Anne Frankboompjes in Doesburg

DOESBURG - De kinderen van de Doesburgse Anne Frankschool namen 18 april formeel hun nieuw Anne Frankboompje ‘in ontvangst’. De datum was bewust gekozen: op 18 april 1944 schreef Anne in haar dagboek over het ontluikende voorjaar in deze witte paardenkastanje.

"April is inderdaad schitterend, niet te warm en niet te koud met zo nu en dan een regenbuitje. Onze kastanje is al tamelijk groen, hier en daar zie je zelfs al kleine kaarsjes".

Op het Doesburgse schoolplein stond al een nazaat van de omgewaaide kastanje uit de tuin van het Achterhuis. Het boompje kon na zinloze vernieling helaas niet gered worden. Gelukkig bleek een Groningse kweker nog in bezit van zaailingen. De kweker en Circulus-Berkel BuitenRuimte, boden de school daarop twee boompjes aan: één voor de Anne Frankschool in Ellecom - waar nog niet eerder een boompje stond - en één voor de locatie in Doesburg. De BuitenRuimte-collega’s haalden de boompjes naar Doesburg en plantten ze onlangs - onder toeziend oog van de kinderen – alvast op beide schoolpleinen. Het ‘formele’ momentje stond in Doesburg echter gepland voor 18 april, de dag waarop Anne Frank een prachtige waarneming schreef over ‘haar boom’.

Terwijl iedereen in een cirkel om het boompje stond vertelde schooldirecteur Martijn Helmers kinderen en ouders over de geschiedenis van het boompje. Philip Salm van Circulus-Berkel bood de school voor beide locaties een herdenkingsplaat aan met de tekst van Anne. Quincy uit groep 5 mocht de plaat onthullen en voorlezen. Salm: “Anne hield van de boom, net als jullie. Als je van iets of iemand houdt zorg je er goed voor”. De kinderen voegden de daad bij het woord en gaven tot slot hun nieuw boompje water. - Foto: Tamara Verheij