Coop en klanten zamelen geld in voor de Nierstichting

REGIO - Coop komt in actie voor de Nierstichting! Tot 1 juli kunnen klanten van de supermarkt hun statiegeld doneren aan de stichting. Coop verdubbelt het eindbedrag. De Nierstichting zet alles op alles om ervoor te zorgen dat mensen met een nierziekte in leven blijven en écht kunnen blijven leven. Coop heeft onder meer winkels in Dieren, Doesburg, Rheden en Velp.

Sinds 2008 organiseert Coop ieder jaar verschillende statiegeldacties voor wisselende goede doelen. Klanten kunnen bij het inleveren van hun lege flessen het statiegeld doneren aan een goed doel. De opbrengst van de statiegeldacties wordt door Coop verdubbeld. Met de acties is in totaal al meer dan 1,6 miljoen euro opgehaald.

De Nierstichting zet zich op diverse manieren in om ervoor te zorgen dat mensen met een nierziekte in leven blijven en ook écht blijven leven. Dialyse houdt nierpatiënten in leven, maar is loodzwaar. Voluit leven kunnen nierpatiënten die dialyse krijgen dan ook niet. De Nierstichting werkt keihard aan een draagbare kunstnier. Hiermee krijgen nierpatiënten hun vrijheid terug.