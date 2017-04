Volle kerk voor Oosterhuuzens Dialectkoor

KLARENBEEK – De volle voormalige rooms katholieke kerk in Klarenbeek deed denken aan het vroege rijke roomse verleden, toen de kerken, vooral op hoogtijdagen, geheel vol zaten waren. Het Oosterhuuzens Dialectkoor was blij met de goede opkomst voor hun jaarlijkse concert, dat dit keer werd gehouden in Het Boshuis, zoals dit gebouw nu wordt genoemd na de sluiting voor de kerkdiensten.

Het koor gaf onder leiding van Theo Uijttenboogaart een prima uitvoering met aantal nieuwe liedjes. Het koor had ook de egerländer kapel Slanina Cesta Musikanten uit Voorst uitgenodigd een optreden te verzorgen. Vooral de finale van koor samen met de kapel met bekende Oostenrijkse liedjes was een schot in de roos.

De uitvoering werd geopend door de nieuwe voorzitter Jan Muller. Hij vond het prachtig dat het koor hier mocht optreden. Door de goede akoestiek in de kerk komt de zang ten volle tot haar recht. Het koor begon met het lied Zeuven rooie rozen, gevolgd door Disse zee en Mien wensen veur oe. Wout Hulshof zong solo in een lied van de Grolse Hofzangers: Hoe laat is het toch. Een lied van Frans Bauer mocht volgens speaker Gerrit Muller ook niet ontbreken. Het koor zong het vrolijke liedje Un ons geluk waarbij gezellig werd meegeklapt. Het eerste deel van het optreden werd afgesloten met Vriej as de wind en De bèken van Gelderland.

In het tweede deel van kooroptreden werd meteen begonnen met een klapper. Het bekende nummer Ut kleine café aan de haven van Vader Abraham, dat hoog staat in de Top 30 met een vlotte versie, deed het ook goed in Het Boshuis. Het publiek was er zeer enthousiast over. Gerrit Oolman zong de solopartij. Daarna schakelde het koor over naar een paar rustige nummers: Duuzend mijlen en Un liedje dat ut lèven schrif. Hannie Weijenberg zong solo in het nieuwe lied Hee goade mee en Herman Huusken in Ens kump de dag. De stemming kwam er nog goed in bij het lied Mannenkoor noar Tirol.

De Slanina Cesta Musikanten hadden onder leiding van Gerrit Lentink enkele nieuwe nummers ingestudeerd. Erica Kaizer zong hierbij verdienstelijk. Maar ook bekende nummers als de Sneeuwwals en het lied van de houthakkers kwamen voorbij. Twee solisten van de kapel waren weer goed in vorm bij de Trompetenecho.

De geslaagde uitvoering werd afgesloten met het gezamenlijke optreden van het koor met de kapel. Een paar nummers op het repertoire van de Slanina Cesta musikanten werden door Ad en Erica Kaizer voorzien van een dialecttekst. Het bekende Rosamunde van Dennie Christian werd nu vertaald naar Roos Marietje. Menigeen kent het Kufsteinleid. Hier was door Henk te Hove een tekst op gemaakt en werd nu Ode an ons darpien genoemd. De uitvoering werd toepasselijk afgesloten met Töt gauw töt ziens maar weer. Het was een daverend slot van een prima uitvoering in een mooie nieuwe locatie dat zeker herhaald zal worden. - foto: Han Uenk