Passerelle naar definitieve plek

DIEREN - In het weekend van 8 en 9 april verandert het aanzien van Dieren ingrijpend. Aannemer REEF Infra hijst deze dagen de individuele onderdelen van de voetgangersbrug (passerelle) met een grote kraan op hun definitieve positie. Belangstellenden kunnen het werk volgen vanaf een speciaal voor de gelegenheid opgestelde tribune aan de zuidzijde van het spoor (zie kaartje).

In verband met de werkzaamheden rijden er geen treinen en is de Noorder Parallelweg afgesloten. Ook de N348 wordt tussen de Harderwijkerweg en de Kanaalweg zaterdagmiddag voor enige uren afgesloten voor verkeer. Verkeersregelaars leiden het verkeer om.

Op dit moment zijn de werkzaamheden aan de voetgangersbrug in volle gang op de voorbouwlocatie op de hoek van de Noorder Parallelweg en Koningin Julianalaan. Delen van de voetgangersbrug staan hier al klaar.

Op zaterdag zijn de meest spectaculaire momenten te verwachten. Rond het middaguur wordt de zuidbrug ingehesen en gemonteerd. Als de werkzaamheden voorspoedig verlopen dan kan dit moment ook vervroegd worden. Rond het avonduur begint het hijsen en monteren van de noordelijke brug. Dit duurt waarschijnlijk tot 22.00 uur. De zondag is gereserveerd voor de afbouw.

Belangstellenden kunnen de werkzaamheden op verschillende manieren volgen. Op zaterdag en zondag staat er een tribune opgesteld met ongeveer 150 zitplaatsen. Ruimte voor het parkeren van auto’s of fietsen is er niet. Belangstellenden worden verzocht te voet te komen. Tijdens het weekend zijn de werkzaamheden ook live te volgen via een webcam. De beelden zijn te bekijken op: http://prorail.bouwwebcam.nl/dieren of via de link op www.traversedieren.nl.

In verband met de werkzaamheden is de Noorder Parallelweg van vrijdag 7 april 00.00 tot en met maandag 10 april 23.59 uur afgesloten voor verkeer. De N348 is op zaterdag 8 april ‘s middags tijdelijk dicht tussen de Harderwijkerweg en de Kanaalweg.

In verband met de werkzaamheden rijden er op zaterdag 8 en zondag 9 april geen treinen maar bussen. Deze bussen stoppen bij het Wilhelminaplein. Geadviseerd wordt voor vertrek de reisplanner op www.ns.nl te checken.