West Coast en Country in Sunday Live Café

ELLECOM - De laatste editie van dit Sunday Live Café-seizoen in de Peerdestal te Ellecom, zal worden vertolkt door een band met een repertoire van West-Coast Music en Country Rock. Zoals de naam al zegt, de cirkel is weer rond.

Een enthousiaste groep van ervaren muzikanten en zangers staan samen op het podium met onder andere nummers van CSNY, Flying Burrito Brothers, The Band, CCR, Poco en The Eagles. Deze groep bestaat uit bekende muzikanten die in de sixties in diverse bands rond toerden in binnen en buitenland. Zondag is er nog eenmaal de kans om vanaf 15.00 uur te genieten van een liveoptreden, waarbij de entree gratis is. In september zal Sunday live café weer starten.