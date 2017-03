Stichting Wijnand Hacfort zoekt vrijwilligers

LOENEN – De Stichting Wijnand Hacfort spant zich in om gelden te verzamelen voor het behoud van het Loenense kasteel Ter Horst. Het oude gebouw dat dateert uit 1557 vraagt een fors kapitaal voor onderhoud. De Stichting Wijnand Hacfort ontplooit diverse activiteiten om bijzondere projecten zoals de restauratie van het Horster klokje mogelijk te maken.



Een van deze activiteiten zijn de rondleidingen die het gehele jaar op donderdagmiddag door gidsen worden gehouden in en om het kasteel. Voor deze rondleidingen zijn vrijwilligers nodig die de bezoekers rondleiden door kasteel, kelders en bijgebouwen met unieke schuilkapel. In de komende zomermaanden (vanaf 1 mei) zijn er ook rondleidingen op maandagmorgen en -middag. Hier zijn extra personen nodig. Het bestuur van de stichting doet een beroep op mannen en vrouwen die dit aanspreekt te reageren. Er kan gebeld worden met voorzitter Berenice van de Toorn, telefoon 05-505 1555 of secretaris Wim Blom, telefoon 055-5051079, e-mail: stichtingwijnandhacfort@gmail.com.