Feest bij Juwelier Gerritsen in Velp

VELP - Gerard van Milligen nam 15 jaar geleden Juwelier Gerritsen aan de Emmastraat 41 in Velp over van het echtpaar Gerritsen. Daarvoor was hij al vele jaren werkzaam bij echtpaar Gerritsen als goudsmid en nu, na 45 jaar, doet hij dit immer nog met veel plezier en passie.



Naast de verkoop van een brede collectie aan sieraden, fotolijsten, zilverwerk, bestek en klokken, kan men ook voor reparatiewerkzaamheden bij Juwelier Gerritsen terecht. Inkoop van oud goud en taxatie en verkoop van occasion sieraden behoren ook tot de activiteiten. "En exclusieve sieraden maak ik in eigen atelier", aldus Van Milligen

"Voor trouw- en relatieringen zijn wij het juiste adres. Wij kopen ringen van Aller Spanninga, oftewel A S ringen. Dit is het enige ringenatelier in Nederland en biedt al 150 jaar exclusieve kwaliteit. Ze hebben een ruime collectie ringen. Zo krijgt elk moment een gouden randje met een ring van Aller Spanninga", aldus Van Milligen. "Maar het mooiste werk vind ik om in opdracht van de klant een bijzonder sieraad te maken, zoals ringen, armbanden of hangers.

Een zelfontwerp is uniek en erg persoonlijk, zoals de trouwring van uw dierbare als een kostbare herinnering. Wij doen dat met respect en passie geven de wensen van de klant vorm. Het is altijd verrassend en emotioneel om de klant het eindresultaat te laten zien."



Van Milligen is een traditionele juwelier "Dat komt omdat het publiek hier over het algemeen wat ouder is. Mijn klanten vinden dat ook fijn en kwaliteit en persoonlijk service zijn belangrijk voor ons. Kom eens langs en neem een kijkje binnen, het is vrijblijvend en wij helpen u graag."



Juwelier Gerritsen, Emmastraat 41 in Velp, tel.: 026-3620162, www.juweliergerritsenvelp.nl