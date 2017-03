Mooie zang van Sions Lofzang

KLARENBEEK.- “Kom en laat ons vrolijk zingen’, was de pakkende titel van het eerste lied op de jaarlijkse uitvoering van de Christelijk Gemengde Zangvereniging Sions Lofzang. Het concert werd gegeven in de Protestantse kerk, die geheel bezet was. Onder leiding van dirigent Helga van Cooten werd een mooi en gevarieerd programma ten gehore gebracht.

Koorzang en samenzang werd afgewisseld met muziek op fluit door The Silver Quartet. Dit kwartet, bestaande uit vier enthousiaste studenten van het conservatorium Zwolle, presenteerden prachtige muziek. Passende medewerking werd ook verleend door Gery Versteegt op orgel. Het koor zong onder meer: Wees stil, in een bewerking van Helga van Cooten, Dank u voor alles, Sanctus en Agnus Dei en na de pauze De Lindeboom, Die gedankten sind Frei, O machtig God en tot slot Zie ik de bergen.

Na het geslaagde zangprogramma vond de huldiging van drie jubilarissen plaats: Gerrie Schepers, Wil van de Ster en Ria Westerink. Alle drie werden door voorzitter Fenny van den Brink hartelijke bedankt voor hun enthousiaste en vooral geweldige inzet en verrast met de bijbehorende oorkonden en bloemen. Daarnaast werd ook de hoop uitgesproken dat de jubilarissen allen nog zo lang mogelijk zo door mogen gaan.

Gerrie Schpers is al 55 jaar lid van Sions Lofzang, waarvan 36 jaar bestuurslid en zingt nog als sopraan haar partij met veel plezier. Zij is een fijn trouw lid en zorgt, met haar man Jaap, voor de koffie. Jaap werd tevens als chauffeur ook bedankt. Gerrie kreeg ook van de voorzitster tevens een mooie bonbonschaal met inscriptie. Wil van der Ster is 12,5 jaar lid en ondertussen al 10 jaar bestuurslid, met een belangrijke taak de poen ofwel penningmeester. Zij kwam van het westen naar Apeldoorn en via Gerrie bij het koor. Van der Ster haalt op de maandagsavonden leden op, is actief in de muziekcommissie en staat altijd, als het mogelijk is, voor Sions Lofzang klaar.

Ria Westerink is ook 12,5 jaar lid en 10 jaar bestuurslid. Zij is begonnen met zingen toen ze in het Hooiland kwam wonen. Zij zingt een goede sopraan partij en heeft er ook veel plezier in, want ze is in de loop der tijden nog naar twee koren gegaan. Als bestuurslid hielp en helpt Ria mee met het verzorgen van de gezellige avonden. - foto: Han Uenk