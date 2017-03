Voorjaarsconcert door twee mannenkoren in Dieren

DIEREN - Op zaterdag 8 april zal het Dierens Mannenkoor samen met het Ettens Mannenkoor hun Voorjaarsconcert verzorgen. De koren zijn trots op hun historie van samen meer dan 150 jaar mannenkoormuziek. Op het podium zullen 140 mannen hun best doen het publiek te laten genieten van hun kunnen.

De titel van het concert is: op weg naar bevrijding. Een thema dat is ingegeven door de huidige immigrantenproblematiek. Zeer veel mensen ontvluchten hun eigen land, meestal vanwege oorlogsgeweld, religie of om economische redenen. Deze mensen zijn op weg naar bevrijding c.q. vrijheid, die ze in hun eigen land niet kunnen realiseren en uiteraard wél hopen te vinden in het land van bestemming.

Beide koren hebben daarom samen en ieder voor zich diverse liederen uitgezocht die te maken hebben met oorlog, strijd, (volks)verhuizing, vaderland, bestemming, verdriet, troost en liefde. In dit kader worden meerdere Afrikaanse liederen, (negro)spirituals en diverse klassiekers ten gehore gebracht.

De tweede reden is de bevrijding van Nederland van de Duitse overheersing. Hoewel wij al lang geleden bevrijd zijn, kunnen we dit heuglijke feit niet vaak genoeg herdenken. Op zondag 16 april 2017, Eerste Paasdag, is het exact 72 jaar geleden dat de Veluwezoom officieel werd bevrijd en daarom sluiten de koren het concert af met de Bevrijdingsmedley. Dit is een geheel van aaneen gevlochten liederen uit de oorlogstijd, die ongetwijfeld het merendeel van de bezoekers nog bekend in de oren zullen klinken.

Het voorjaarsconcert vind plaats in de Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54 in Dieren en begint om 20.00 uur. De toegangskaarten kosten €15 inclusief koffie of thee. De kaarten zijn te koop bij de Boekhandel Dieren en Primera aan het Callunaplein in Dieren. Ook kan men via de website van de koren kaarten bestellen of aan de zaal kaarten kopen.

www.dierensmannenkoor.nl of: www.ettensmannenkoor.nl