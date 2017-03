Peuters 't Sprengetje bezoeken De Beekwal

EERBEEK - Onlangs brachten de peuters van kinderopvang ’t Sprengetje uit Eerbeek een bezoek aan de opa’s en oma’s van Woonzorgcentrum De Beekwal. In de koffiekamer werden zij ontvangen en na een glaasje limonade was het tijd om samen met de opa’s en oma’s oudhollandse liedjes te zingen. Zowel jong als oud genoten van deze gezamenlijke activiteit. Nadat de kinderen lentebolletjes hadden uitgedeeld was het weer tijd om naar het kinderdagverblijf te wandelen.

Dit bezoekje werd naar aanleiding van het thema Ik en mijn familie gemaakt. De kinderen hebben onder andere een groot gezamenlijk familieportret getekend, boekjes gelezen en liedjes gezongen die met dit thema te maken hebben. Tijdens deze plezierige momenten wordt de woordenschat van het kind uitgebreid door het bewust aanbieden van taal bij de activiteiten. In de week van 10 april mogen de opa’s en oma’s van de kinderen een bezoekje brengen aan het kinderdagverblijf. Zo kunnen de kinderen vol trots laten zien hoe op kinderdagverblijf ‘t Sprengetje het kringmoment wordt beleefd.