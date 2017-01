DOESBURG - Net voordat de dooi in het weekend een einde maakte aan een vorstperiode, maakte de Doesburgse amateurfotograaf Pim Edelman deze foto. Het ziet er uit als zo'n oud Hollands plaatje, met als titel 'Gezicht op Doesburg in de winter'. IJspret ten top. Meer mooie winterse Doesburg foto’s van Pim Edelman worden getoond in de etalage van EP/Fotobouw.