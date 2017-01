Huisartsenpraktijk De Zegerij wordt weer door twee huisartsen gerund

BRUMMEN – Huisartsen Jeanette Klijn Velderman en Mayke Kock runnen sinds 1 januari samen huisartsenpraktijk De Zegerij aan de Zegerijstraat 10 in Brummen. Sinds 2010 deed Klijn Velderman dat alleen toen huisarts Ruiter met pensioen ging. “Ik ben heel blij dat we het nu weer met z’n tweetjes doen”, vertelt Klijn Velderman.

“Het is een grote praktijk met veel ouderen. Dat is gewoon fijn om samen te doen. Want daarmee is de rust en de continuïteit weer terug op de praktijk. De laatste jaren werkte ik met verschillende huisartsen in dienst, maar die vertrokken vaak weer. Mayke is nu mijn vaste partner die blijft. Dat is voor de patiënten fijn omdat ze steeds met dezelfde huisarts te maken hebben en voor ons is het fijn omdat je zo de mensen goed leert kennen. Dat is toch de kracht van de huisarts!”.

Klijn Velderman en Kock werken ieder vier vaste dagen in de week. De Zegerij is niet nieuw voor Kock. Haar eerste opleiding heeft ze grotendeels bij Klijn Velderman gedaan. “Ik volgde mijn opleiding in Nijmegen. Ik ben geboren in Zevenaar en opgegroeid in Westervoort en Arnhem. Ik woon momenteel nog steeds in Arnhem, maar verhuis binnenkort met mijn man en vier kinderen naar het buitengebied van Brummen, in Oeken. Ik houd ontzettend van de natuur en ik kijk ernaar uit om op deze mooie plek te gaan wonen”.

Kock heeft zin in haar nieuwe avontuur bij De Zegerij. “Ik ben een doener, daadkrachtig en weet van aanpakken. De gezinszorg, kleine chirurgie en het werken met kinderen vind ik de leukste kanten van mijn vak. Ik ben blij dat ik samen met dokter Klijn Velderman een uitgebreid pakket zorg aan kan bieden op een laagdrempelige manier”. De Brummense huisartsenpraktijk werkt namelijk nauw samen met een aantal praktijkondersteuners voor longproblemen, suikerziekte, hoge bloeddruk en psychische klachten. Ook is er een kliniek aan de huisartsenpraktijk verbonden waar Klijn Velderman een vaste dag in de week, op dinsdag, kleine plastisch chirurgische ingrepen verricht zoals een ooglidcorrectie. “Dat is een hele leuke ontwikkeling geweest. Ik vind het leuk dat ik juist die mensen bereik die niet zo snel naar een grote kliniek waren gestapt, maar wel bij mij durven komen voor zo’n ingreep”. In die kliniek verrichten beide huisartsen kleine chirurgische ingrepen zoals het verwijderen van moedervlekken en vetbultjes. Klijn Velderman: “Met z’n tweeën bieden we zo een heel scala goede en warme zorg aan, dichtbij huis, met heel veel kwaliteit”. – Foto Lotte Bienias.