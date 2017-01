PJB schittert met Vera Mann

BEEKBERGEN - Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen kan terugkijken op een bijzonder geslaagd Nieuwjaarsconcert. De Belgische musicalster Vera Mann, die begin dit jaar voor de vierde keer werd bekroond met een Musical Award, was de soliste bij het Nieuwjaarsconcert in De Heemgaard in Apeldoorn. Tijdens het voorprogramma speelde het opleidingsorkest, onder leiding van Harald van Neck, een aantal vrolijke nummers om het publiek alvast wat op te warmen.

In een bijna uitverkochte zaal zong Vera Mann voor de pauze met begeleiding van het orkest en een combo bestaande uit Lex Sonneveld (piano) en Bas Rietmeijer (basgitaar) Franse nummers als ‘Bruxelles’, ‘Ne me quitte pas’ en ‘Non, je ne regriette rien’. Het orkest, onder leiding van dirigent René Bos, bracht een afwisselend programma ten gehore met werken als ‘The Phantom of the Opera’ en ‘Non, non, rien n’a changé’.

Na de pauze werd het concert feestelijk voortgezet met wederom een aantal solowerken van de Belgische actrice. Ook binnen het orkest soleerde een aantal secties. Tijdens ‘Sax in the city’ was er een prominente rol weggelegd voor een saxofoonquintet en bij ‘All I have to do is dream’ soleerde Marjolein Woudenberg en Elbert Mulder op euphonium. Het orkest kwam tot volle glorie bij swingende nummers als ‘Make my day’, ‘Bossa nova break out’ en ‘Dixieland Jamboree’. Het Nieuwjaarsconcert werd door PJB en Vera Mann op indrukwekkende wijze afgesloten met het door Ramses Shaffy bekend geworden ‘Laat me’.