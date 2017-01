De Pluim van HV Brummen

BRUMMEN - Vorige week zijn de laatste twee aanmoedigingsprijzen en de Pluim van het Jaar uitgereikt bij Handbalvereniging Brummen. In sporthal De Bhoele, tijdens de training, reikte Ronald Tuurenhout de prijzen uit aan Marije Willems en Jorieke Wilts. Zij kregen de prijs om hen vooral duidelijk te maken dat HV Brummen hen wil aanmoedigen op deze manier door te gaan. Zij zijn van het vorige C/D-jeugdteam over gegaan naar het damesteam en dat is best wennen.

De Pluim van het Jaar is uitgereikt aan Maartje Wissels (foto). Zij handbalt en traint bij het damesteam, helpt op donderdag bij de jeugdtraining, is lid van de kascommissie en doet de ledenadministratie voor de vereniging. Dat was reden genoeg voor het Dagelijks Bestuur van HV Brummen om haar deze prijs toe te kennen.