Vogels tellen op ’t Schaddeveld

LAAG-SOEREN - In het kader van de nationale vogelteldag was er vrijdagmorgen ook op basisschool ’ t Schaddeveld in Laag-Soeren volop aandacht voor de vogels in onze omgeving. Vogelbescherming Nederland had deze teldag gepland op zaterdag, maar om mee te kunnen doen had de school de vrijdag uitgekozen. Het aangevraagde lespakket bevatte behalve voer ook veel wetenswaardigheden over de vogels. Na een uitleg van de juf over de procedure en wat praktische zaken werden de kinderen in 3 groepen verdeeld. Een groep ging naar buiten terwijl 2 groepen aan verschillende kanten van ’t Sprengenhus van binnen vogels probeerden te ontdekken en te herkennen, gedurende 30 minuten. Zo werden o.a. ekster, kool- en pimpelmezen, merels, duiven en de huismus herkend. Ook werden er vreemde vogels gespot. Na afloop werden de verschillende ervaringen gebundeld. Vogelbescherming Nederland kan het resultaat in hun uitslag meenemen en de kinderen weten toch weer wat meer over hun eigen leefomgeving.