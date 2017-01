Bijenhouden is hip en belangrijk voor mens en natuur

HOENDERLOO - Bijenhouden is hip. De bijenhouderij ontdoet zich in een heel rap tempo van een ietwat stoffig imago. Naast het bekende beeld van de traditionele, grijsharige imker met pijp die op houten klompen naar zijn bijenstal achter de boerderij sloft, is de laatste jaren een groot aantal jongere mensen aan het imkeren geslagen.

Volgens Cor van Dronkenlaar, voorzitter van de Imkersvereniging Hoenderloo e.o. is er bijna sprake van een hype. “Het ledenaantal van onze vereniging is de afgelopen vier jaar meer dan verdubbeld en de gemiddelde leeftijd bijna gehalveerd. Een nieuwe toekomst voor onze vereniging en belangrijker, de gehele bijenhouderij.”

Afgezien van het feit dat het houden van bijen een zeer fascinerende hobby is, waarbij je versteld zult blijven staan van de wondere wereld van de honingbij , leveren imkers een bijzonder waardevolle bijdrage aan de biodiversiteit. Bijen nemen een belangrijke plaats in de voedselketen in en met het bestuivende werk dat ze doen, zijn ze verantwoordelijk voor circa 80% van alle voedselgewassen. Het leven zou er voor iedereen een stuk minder leuk van worden, als er geen bijen zouden zijn. Zonder bijen geen groenten en fruit, maar bijvoorbeeld ook geen koffie en chocola.

“Het is fantastisch dat de bijenhouderij in de lift zit en dat onze vereniging zo groeit, maar dat betekent nog niet dat we nu achterover kunnen gaan zitten”, aldus Van Dronkelaar. Een onlangs verschenen rapport van de Europese Comissie laat namelijk een ander beeld zien. Het aantal imkers in de EU is de sinds 2013 met 2% afgenomen. Het aantal bijenvolken in de lidstaten nam in diezelfde periode echter wel toe, met 12%.

Aan de Imkersvereniging Hoenderloo e.o. zal het niet liggen. De vereniging is zeer actief bezig met het promoten van het bijenhouden en organiseert ook in 2017 voor de vijfde keer op rij een beginnerscursus bijenhouden, om natuurliefhebbers en aspirant-imkers de mogelijkheid te bieden hun kennis uit te breiden met basiskennis over de bijen en het houden daarvan. “Vaak wordt gedacht dat imkeren moeilijk en complex is. Maar dat valt wel mee.” Volgens Daan Ludwig, beroepsimker en een van de cursusdocenten, zul je het eerste jaar best met een hoop vragen zitten, maar biedt de cursus voldoende ondersteuning en binnen de vereniging worden in het jaar na de cursus doorgewinterde imkers als mentor gekoppeld aan de beginnende imkers. “Je hoeft om bijen te houden geen enorme tuin te hebben. Zolang een bijenkast niet in een directe looproute staat, kan een bijenvolk vrijwel overal worden geplaatst. Dit kan natuurlijk goed in een bos of park, maar ook heel goed op een plat dak of een stadsbalkon. Tegenwoordig is het stedelijk gebied met overal bloementuintjes en stadsparken zeer geschikt voor het houden van bijen. Soms zelfs beter dan het platteland of bos.”

De cursus van de Imkersvereniging Hoenderloo e.o. start in maart en is gedurende het bijenseizoen tot eind september verdeeld over elf theorie- en praktijklessen, waarin alle aspecten van het bijenhouden uitgebreid aan bod komen. Voor mensen waarvoor het daadwerkelijk houden van bijen nu nog een brug te ver is, organiseert de vereniging voor het brede publiek op 8 maart een voorlichtingsavond over de fascinerende wereld van de bij. Voor meer informatie kunt u terecht op www.imkersvereniginghoenderloo.nl.