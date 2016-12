Oliebollenactie March & Showband Rheden

RHEDEN - Ook dit jaar zal de March & Showband Rheden weer heerlijke oliebollen en appelbeignets bakken. Het clubgebouw De Muziekha’ zal weer worden omgebouwd tot bakkerij. Op woensdag 29 december wordt er gestart met het bakproces.

De leden zullen op vrijdag 30 december vanaf 10.00 uur langs de deuren gaan om de overheerlijke oliebollen te verkopen. Ook staat dan ook een verkoopkraam tegenover de DEKA-markt in Rheden. Op zaterdag 31 december zijn nog oliebollen te koop in de verkoopkraam in Rheden. Hiervoor geldt op = op.

Wie verzekerd wil zijn van de heerlijke March & Showband oliebollen en/of appelbeignets kan bestellen via het telefoonnummer 026-4953659 en dan bezorgen zij de bestelling thuis op vrijdag 30 december.