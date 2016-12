Prijswinnaars Regiobode knipselpuzzel

REGIO - Hij is nog steeds populair, de knipselpuzzel die we jaarlijks in november in de krant plaatsen. Drie weken lang speuren naar fragmenten van advertenties in de krant, heel veel mensen vinden dat - terecht - nog steeds een aangename bezigheid.

Uit de vele honderden inzendingen, werden tien goede oplossingen getrokken.

Die inzenders ontvangen hun prijs in de vorm van VVV-bonnen. Gefeliciteerd allemaal. De prijswinnaars zijn: Fam. J. Garritsen, Brummen; Marie Bruggeling, Hoenderloo; Mark Teunissen, Hummelo; Julia Tehupuring, Doesburg; Els Wannee/Immerzeel, Rozendaal; Mw. M. Barmentlo, Eerbeek; J. Hertgers, Hall; Mevr. A. Meijer, Rheden; Willy Gorsseling, Loenen en R.H. Tempelman, Velp.