Veluwonen wil van een huis een thuis maken

EERBEEK - Vanaf 1 januari zijn de woningcorporaties Woningstichting Brummen en Spengeland Wonen één. Vanaf dat moment opereren ze onder de naam Veluwonen in een gebied dat zich globaal uitstrekt van Laag-Soeren tot Uddel. Tot directeur van de nieuwe organisatie is Marco de Wilde benoemd. Hij gaf ook leiding aan de fusie tussen beide stichtingen, zie zo'n 4000 sociale huurwoningen bezitten.

Veluwonen is een woningcorporatie voor dorpen. "We hebben woningen rond Apeldoorn, maar niet ín de stad zelf", vertelt Marco de Wilde. Hij geeft vanuit het pand in Eerbeek leiding aan de 35 medewerkers. Dat zullen er na de fusie evenveel zijn. "Iedereen heeft een werkgelegenheidsgarantie gekregen bij de fusie", legt De Wilde uit. Op personeelskosten wordt dus niet bezuinigd met de samenvoeging. Die is dus ook ingegeven door andere argumenten.

"Door de fusie groeien we en dat is nodig om ook in de toekomst goed te kunnen blijven werken. Het voordeel zit vooral ook in externe besparingen. Je hebt nog maar één Raad van Commissarissen nodig, één kantoorgebouw, één accountant. Dat scheelt tonnen per jaar. Maar we zijn door de fusie ook groter en daardoor sterker om onze taken uit te kunnen blijven voeren." En de druk op die taakstelling wordt steeds groter. De Wilde: "Na de affaires met mega-corporaties als Vestia en anderen, waar echt honderden miljoenen werden verloren, zijn de teugels flink aangehaald door de rijksoverheid. Voor ons geen probleem - wij hanteerden al de primaire doelstelling van puur en alleen sociale woningbouw - maar we moeten wel mee voldoen aan de strenge controle-eisen die na die affaires zijn opgelegd. We moeten onder meer twee keer per jaar alle gegevens uploaden naar het ministerie, die de eindcontrole uitvoert. Echt een megaklus. Ook al omdat de computersystemen van de overheid dat allemaal niet aankunnen en onze medewerkers soms pas 's nachts kunnen inloggen."

Het gerommel door wooncorporaties in het recente verleden, wil Veluwonen ver van zich houden. "We moeten en zijn ons altijd bewust van het feit dat we met publiek geld werken", aldus De Wilde. Daar bedoelt hij overigens niet per definitie de huurders mee. "We zijn een corporatie, geen coöperatie. De huurders zijn klanten. Die verlenen wij een dienst - wonen, woongenot - in ruil voor een betaling. Daaraan kunnen ze dus geen beslissingsrechten ontlenen. Wel betrekken we ze graag bij onze plannen en de uitvoering daarvan. Maar Veluwonen is dus niet van de huurders, maar van de gemeenschap. Van iedereen."

Veluwonen heeft drie doelstelling die ze als woningbouwcorporatie nastreven. Marco de Wilde: "In deze volgorde zijn dat: We doen investeringen die wonen voor de huurders goedkoper maakt. We willen het comfort verhogen door de woningen goedkoper te kunnen bewonen en die woningen te verbeteren. En in de derde plaats willen we een bijdrage leveren aan klimaatbeheersing. We beheren de woningen voor de laagste inkomens en onze droom is dat onze huizen kleine, comfortabele, energiecentrales worden. Ofwel huizen die zodanig zijn gebouwd of aangepast, dat er geen energiekosten meer gemaakt hoeven te worden."

Dat streven wordt niet alleen toegepast in de vierhonderd woningen die Veluwonen de komende jaren wil bouwen, maar ook bij renovaties. In dat kader wordt voor volgend jaar een bijzonder project gerealiseerd. In 2017 bestaat Veluwonen - tenminste de oudste tak van alle bij de fusies betrokken corporaties - precies een eeuw. In dat kader worden de eerste woningblokken van de stichting, waarvoor op 12 oktober 1946 door M.C. Sanders sr. van 'Bouwvereniging Eerbeek' de eerste steen werd gelegd aan de Volmolenstraat 52, gerenoveerd naar 'Nul op de meter' woningen. Ofwel huizen waar geen extra energie voor moeten worden ingekocht. Ze zijn dus energieneutraal. "Daarmee gaan we beginnen aan de volgende honderd jaar", aldus De Wilde, "en geven we onze toekomst vorm."

Op 12 januari houdt Veluwonen een feestelijk Open Huis in het vernieuwde pand aan de Stuijvenburchstraat 20 in Eerbeek. Iedereen, dus niet alleen huurders, is die dag van harte welkom tussen 16.00 en 19.00 uur voor een hapje en een drankje en met een verrassend programma! Zo zijn er een interieurstylist en een hovenier aanwezig, maar ook een poppenspeler, de huurdersbelangenorganisatie is present en enkele andere organisaties presenteren zich. Het KOE-orkest zorgt voor de muziek.

Foto:

De eerste huizenblokken uit 1946 van het huidige Veluwonen, aan de Volmolenstraat in Eerbeek, worden in 2017 gerenoveerd naar 'nul op de meter' woningen - foto: Wencel Maresch