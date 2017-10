Battumse Venne in de Vier Dorpen

BEEKBERGEN - De bewoners van Zorgcentrum de Vier Dorpen uit Beekbergen kregen deze week weer een gezellige avond aangeboden door de Stichting Vrienden van de Vier Dorpen. De Boerendansgroep Battumse Venne uit Bathmen verzorgde een zeer geslaagde avond met dans, zang en een klederdrachtshow. Deze uit 26 personen bestaande dansgroep bracht oude, traditionele folkloredansen waarbij soms ook door de bewoners mee gedanst mocht worden. Niet iedereen was in staat de beentjes op deze wijze van de vloer te krijgen, maar de groep bracht zoveel plezier met zich dat het vanuit een stoel ook volop genieten was. Liedjes en vrolijke gedichten in dialect, waaronder Zo op het oog, een gedicht over de gebreken die zich met het ouder worden openbaren. Zeer in de smaak viel ook het tonen van verschillende kledingstukken vanaf rond het jaar 1900 tijdens de klederdrachtshow. Van dag-, avond- en nachtkleding tot werk-, feest- en rouwkleding waarbij vele verschillende petten, hoeden, mutsen en knipmutsen de revue passeerden. Het was voor de bewoners een feest der herkenning en het riep meerdere herinneringen bij hen op. Met lekkere drankjes en hapjes verwenden de Vrienden de bewoners ook nog eens lekker.