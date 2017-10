Doorbraak in aanleg glasvezel buitengebied Bronckhorst

BRONCKHORST - Wethouder Paul Seesing is opgetogen: “Op korte termijn glasvezel voor iedereen in het buitengebied van Bronckhorst, dat is fantastisch nieuws”. De gemeente gaat dan ook door met het plan om een buizennetwerk aan te leggen voor glasvezel in het buitengebied van de gemeente.

In juli deed de gemeente een oproep aan de markt om in het buizennetwerk te participeren. Hierop reageerden meerdere partijen, waarbij ook KPN interesse toonde. Beide partijen hebben de intentie uitgesproken om de gesprekken voort te zetten met het doel te komen tot een samenwerkingsovereenkomst, die de aanleg van dit glasvezelnetwerk mogelijk maakt.



Indien de overeenkomst een feit is, krijgen alle woningen in de buitengebieden van de gemeente Bronckhorst de mogelijkheid om toegang te krijgen tot een glasvezelnetwerk. Voor het einde van het jaar wordt meer duidelijkheid verwacht en zullen beide partijen hier gezamenlijk over communiceren.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Bronckhorst samen met de omliggende gemeenten intensief overleg gevoerd met diverse partijen en provincie Gelderland om grootschalige aanleg van glasvezel in de Achterhoek voor elkaar te krijgen. Dit leidde niet tot een concrete aanpak voor de gemeente Bronckhorst. Wethouder Paul Seesing: “Wij besloten daarom het heft in eigen hand te nemen en een alternatief plan te ontwikkelen.”