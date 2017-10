Gemakkelijk met het OV naar De Hoge Veluwe

HOENDERLOO - Het Nationale Park De Hoge Veluwe en Syntus Gelderland gaan een samenwerkingsverband aan, door gezamenlijk een combiticket te bieden aan de bezoekers van het Park.

Met het combiticket krijgt een bezoeker zowel entree voor het Park als een dagretour voor de bus naar het Park. Hiermee wordt het voor bezoekers die met het openbaar vervoer reizen eenvoudig gemaakt om het Park te bezoeken. Zij hoeven immers op de bus geen vervoerbewijs meer te kopen als men niet beschikt over een OV-chipkaart. Het combiticket is geldig op de Syntus Gelderland lijnen 105, 106 en 108 vanaf station Apeldoorn, Arnhem, Barneveld of Ede-Wageningen naar en door Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Het ticket is online te boeken op hogeveluwe.nl.

Een van de pijlers van Het Nationale Park De Hoge Veluwe is de toegankelijkheid van het Park. Hierin blijft het dan ook continue naar verbeteringen zoeken voor haar bezoekers. Door de samenwerking met Syntus Gelderland zet De Hoge Veluwe hierin weer een grote stap.

Eind 2017 worden de resultaten van het arrangement geëvalueerd. Na succes wordt de actie doorgetrokken naar 2018.