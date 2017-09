Jubilarissen De Meulenvelders

DOESBURG - Bij Folkloristische dansgroep De Meulenvelders uit Doesburg zijn onlangs een aantal jubilarissen gehuldigd. Henk Brugman was op 7 augustus zestig jaar lid. Sinie en Frits Slotboom waren op 10 januari veertig jaar lid en Annie en Freddy Vree waren dat op 22 mei. En op 17 juni was Gerard Wenting 35 jaar lid. Bijna allemaal zijn nog heel actief en betrokken bij de dansvereniging. Bij deze jubilea werd zondag 24 september in thuishonk Het Meulenhuus uitvoerig stilgestaan. Met de leden werd die dag na de koffie begonnen met klootschieten in de Fraterwaard. In de middag werden de jubilarissen gehuldigd door wethouder Peter Bollen en vicevoorzitter Jan Wanders, met ondersteuning van Anneke Wolsink. Bollen overhandigde de jubilarissen een aandenken in goud voor de 60- en 40-jarige jubilarissen en een kleine attentie voor de 35-jarige. Daarnaast kregen ze allen een mooie bos bloemen, uit handen van Anneke Wolsink. De dag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.