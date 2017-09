Vrijwilliger van de Maand: Margreet Frankot

DOESBURG - Sinds jaar en dag is Margreet Frankot stadsgids in Doesburg. Een enthousiaste vrouw met veel kennis van de historie in deze stad. Haar voorliefde voor geschiedenis is overduidelijk als ze vertelt dat ze ooit een cursus oud-Nederlands heeft gevolgd en nog steeds, samen met anderen, transscripties van oud Nederlandse teksten maakt bij Stad en Ambt. Ze heeft dan ook veel kennis over de Middeleeuwen.

Maar… voegt ze daaraan toe: het is de kunst om mensen, tijdens rondleidingen, niet te overvoeren met feiten en je soms gewoon te beperken tot een deel van de waarheid. En, liever dan fantasieverhalen op te hangen, zegt ze dat ze iets niet weet. "Want bezoekers weten soms meer dan ik. Van hen leer ik nog het meest."

Margreet is maar één van de ongeveer twintig stadsgidsen. En ieder heeft zijn eigen route en eigen specialiteit. Hoewel de stadsgidsen onderdeel zijn van de VVV, werkt Margreet niet op het kantoor ervan: "Als ze de boel in de soep willen laten lopen, moeten ze mij daar neer zetten". Maar ze is wel de eerste achtervang als stadsgids, mede omdat ze tegenover de VVV woont en tijd heeft.

Zoals veel vrijwilligers in Doesburg doet Margreet ook nog ander vrijwilligerswerk. Ze is, ook al sinds jaar en dag, beheerder van de kruidentuin en sinds enige tijd werkzaam voor DoMus. Een mooie combinatie, vindt ze zelf, van hoofd- en handwerk! Een tip heeft ze ook nog wel voor de gemeente Doesburg: geef elke nieuwe bewoner van de stad een stadswandeling cadeau!

Geïnspireerd door wat deze vrijwilligster doet? Er zijn volop mogelijkheden om je talenten in te zetten bij vrijwilligerswerk; kijk maar op onze site: www.buurtacademiedoesburg.nl.