5 Uurtjes-project krijgt een vervolg

DOESBURG - Wie iets goeds wil doen voor een ander en daar vijf uurtjes voor over heeft, kan meedoen aan het project 5 Uurtjes van Philadelphia, Mariëndal/De Klinker (voorheen Wielbergen) en Buurtacademie Doesburg.

In dit project maakt men mensen blij en daarmee ook zichzelf. Het gaat om het blij maken van mensen die op Mariëndal/ De Klinker wonen. Dit zijn mensen met een verstandelijke beperking, met een niveau van twee- tot vijfjarigen. Deze mensen willen heel graag iets samen doen zoals een keer een kop koffie drinken, gezellig kletsen, samen met iemand wandelen of creatief bezig zijn. Daarom starten Philadelphia en de Buurtacademie het project 5 Uurtjes.

In dit project kunnen deelnemers samen met andere vrijwilligers, iets voor deze mensen betekenen. Deelnemers krijgen vanuit Philadelphia begeleiding waardoor er dus altijd iemand is om op terug te vallen.

Door samen met andere vrijwilligers, vijf weken achter elkaar een uurtje naar Philadelphia te gaan maak je deze mensen erg blij. Na deze vijf weken is het mogelijk te stoppen, maar wie het zo leuk vond, kan natuurlijk gewoon doorgaan.

Op dinsdagavond 7 november vindt bij Mariëndal/ De Klinker van 19.00 tot 20.30 uur de eerste kennismakingsbijeenkomst plaats waarbij alles wordt uitgelegd. Tijdens deze bijeenkomst kan men kennismaken met de andere vrijwilligers en vertelt Philadelphia over haar bewoners en de wensen van de bewoners.

vrijwilligersvacaturebank@buurtacademiedoesburg.nl of tel. 0313 - 712400

w.donderwinkel@philadelphia.nl of tel. 0313 - 491253