Emmaüskerk zoekt misdienaars en acolieten

DIEREN - De RK Emmaüskerk in Dieren is op zoek naar jongeren of ouderen die als misdienaar (tot circa 16 jaar) of acoliet (vanaf 16 jaar) tijdens vieringen de voorganger, pastoor of pastor, behulpzaam wil zijn.

Jongeren en ouderen die hiervoor belangstelling hebben, maar eerst meer willen weten over de activiteiten die verwacht worden, kunnen zich in verbinding stellen met een van de huidige acolieten Theo Dammers, telefoon 0313-421322, Hans Maas, telefoon 0313-415397, of Jan van Vliet, telefoon 0313-416601. Opgave is ook mogelijk bij de leden van de Locatieraad van de Emmaüskerk.