Extra geld naar zorg en welzijn in Rheden

DE STEEG - De gemeente Rheden investeert extra geld in zorg en welzijn. De afgelopen jaren is de werkwijze van de gemeente veranderd waardoor steeds vaker maatwerk geleverd kan worden aan kwetsbare mensen. Deze nieuwe aanpak kost meer geld dan de gemeente momenteel heeft.

Daarom gebruikt Rheden volgend jaar een klein deel van haar spaarpot, de algemene reserves, om de investeringen te kunnen doen die nodig zijn. Omdat de gemeente Rheden verder financieel gezond is, is dit mogelijk. Dit komt doordat ze komende jaren meer geld van het Rijk krijgt. Hierdoor stijgen de gemeentelijke belastingen voor inwoners volgend jaar niet meer dan de inflatie, zijn bezuinigingen niet nodig en blijven de algemene voorzieningen op peil.

De gemeente vroeg inwoners en maatschappelijke organisaties mee te denken over welke investeringen in zorg en welzijn van mensen nodig zijn. Dat is terug te zien in de programmabegroting. In de plannen voor de komende jaren staan niet regels, maar mensen centraal. Naast de investering in zorg en welzijn van mensen is in de begroting te lezen hoe de gemeente Rheden investeert in een aantrekkelijke leefomgeving, een sterk lokaal bestuur, fysieke en sociale veiligheid en haar eigen dienstverlening.

Wethouder Ronald Haverkamp benadrukt dat de gemeente haar huishoudboekje op orde heeft: “Vanwege de extra inkomsten van het Rijk staan we er financieel goed voor. We gebruiken een deel van onze spaarpot, omdat we de ambitie om onze gemeente sociaal en vitaal te maken nu niet mogen loslaten. We zijn hard op weg ons werk aan te sluiten bij de leefwereld van mensen. Deze extra investering zorgt ervoor dat we onze plannen samen met inwoners en organisaties kunnen uitvoeren.”

De begroting is opgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad heeft het laatste woord. Op 24 oktober praat de gemeenteraad over de begroting. Inwoners kunnen deze vergadering bijwonen. Op 7 november neemt de raad een besluit over de begroting. Als de raad akkoord is met de begroting, opent de gemeente een speciale website waar mensen de begroting in één oogopslag kunnen lezen. Wie daarop niet wil wachten, kan de Rhedense begroting nu al nalezen op www.rheden.nl/begroting.