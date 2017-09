Open huis na uitbreiding Dorpshuis Angerlo

ANGERLO - Het resultaat van de uitbreiding, die het bestuur van de Stichting Dorpshuis Angerlo de afgelopen periode heeft laten uitvoeren, kunnen zaterdag worden aanschouwd.



Tijdens een open huis in De Meent, hebben de gebruikers en verenigingen van het dorpshuis, de Angerlose gemeenschap en andere belangstellenden de gelegenheid het resultaat zelf te bezichtigen. Gedeputeerde Bea Schouten komt ook een kijkje nemen. Het open huis is van 14.00 uur tot 16.00 uur en De Meent is te vinden aan de Prinses Margrietlaan 3a in Angerlo.

Door de uitbreiding van de zogenaamde 'kleine zaal' van het dorpshuis, kan nu meer ruimte worden geboden voor nieuwe activiteiten. Immers, door de decentralisatie in de zorg en de taken vanuit de WMO, komen dagbesteding, inloopochtenden- en middagen, samen eten, etc., steeds meer op de dorps- en gemeenschapshuizen af. Ook door de uitbreiding van het ledenaantal van een aantal vaste verenigingen, kan nu tevens aan deze gebruikers ook weer passende ruimte voor hun activiteiten worden geboden.

Dorpshuis De Meent blijft hierdoor binnen de Angerlose dorpsgemeenschap voor de toekomst de centrale rol vervullen voor de maatschappelijke, sociale en culturele functie.

De plannen voor de uitbreiding konden door het bestuur worden gerealiseerd, door eigen inbreng, alsmede door belangrijke bijdragen vanuit het Oranjefonds, het VSB fonds, de Brantsenstichting, het Coöperatiefonds van de Rabobank Graafschap alsmede de Provincie Gelderland. Dit alles vanuit het programma Ondersteuning initiatieven op het gebied van leefbaarheid en sociale samenhang.