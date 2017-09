Dag v/d Ouderen: Gezond en gelukkig oud worden

DIEREN – De Dag van de Ouderen wordt georganiseerd door en voor senioren in de gemeenten Rheden en Rozendaal en is bedoeld voor ouderen vanaf 55 jaar. De volgende editie vindt plaats op maandag 2 oktober in Zalencentrum Theothorne te Dieren. Het programma begint om 10.30 (10.00 zaal open). Toegang is gratis.



'Moet ik de dokter bellen?' is dit jaar het thema van de Dag van de Ouderen, een project van Stichting STOER. Elk jaar wordt er door het lokaal comité een buitengewone dag georganiseerd voor ouderen, rondom een zorgvuldig gekozen thema en met bijzondere genodigden, zoals een landelijke politicus of een bij het onderwerp betrokken hoogleraar of andere deskundige. Het programma is net als vorig jaar weer divers en relevant. Na de opening door de Rozendaalse wethouder Anton Logemann zal mevrouw Jellesma-Eggenkamp, klinisch geriater en tot voor kort werkzaam in Rijnstate, deze keer een boeiende inleiding houden met als titel: Grijnzend Grijs. Na de gratis lunch volgt er een spetterend optreden van de Blue River Jazzband.

www.stichtingstoer.nl