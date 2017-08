Heerlijk open podium

HUMMELO - De derde editie van Open Podium in Hummelo was een succes. Vele bandjes maakten verschillende soorten muziek op het openluchtpodium achter de kerk. Heel veel bezoekers hadden een plaatsje gevonden op een stoel, al dan niet zelf meegebracht, of op het grasveldje. Een drankje erbij en heerlijk in het zonnetje genieten van de vele talenten. Zoals op de site van dorpshuis Hummelo verwoord: “Creativiteit en saamhorigheid, dat zijn de kernwoorden van de middag. In een tijd waarin plat vermaak hoogtij viert moet de enclave Hummelo wat tegengas bieden. Originaliteit, creativiteit, authenticiteit en lef worden hier beloond met een welgemeend en hartelijk applaus. Iedereen die niet op durft te treden (no hard feelings)”. - foto: Hanny ten Dolle