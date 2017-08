Vier dagen zwemmen

BRUMMEN - In het bad van Rhienderoord in Brummen is weer de Zwem4daagse gehouden. Meer dan 100 zwemmers deden mee. Het was een gezellige sportieve week. Elke dag werd er een extra activiteit georganiseerd. Zo stond er op maandag een springkussen van PVB, was op dinsdag Z.V de Spreng hun zwemsporten aan het demonstreren. Op woensdag was duikschool Divers aanwezig en kon er gedoken en gesnorkeld worden. Tijdens Dolle donderdag werd er verkleed gezwommen en lagen er zowel monsters als prinsessen in het water! De laatste dag werd afgesloten met discozwemmen en werd er na het banen zwemmen gespeeld en stond de glijbaan op! Gezinnen en vrienden, jong en oud deed mee. Aan het einde van de week nam iedereen zijn of haar verdiende medaille in ontvangst!