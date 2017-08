Loenense Agnes Klomp schrijft eerste boek

LOENEN – Voor Agnes Klomp uit Loenen wordt woensdag 13 september een bijzondere dag. In de Bibliotheek in Eerbeek presenteert zij van 19.30 tot 21.30 uur haar eerste boek ‘In De Stilte’. Het is een boek over Spiritualiteit en Bewustwording.

Agnes Klomp woont met man en drie zonen in Loenen. In dat zelfde dorp is zij geboren en getogen. Haar huis staat dicht bij het bos, waar zij al heel wat wandeluren heeft doorgebracht. Zij geniet enorm van de stilte en rust die daar heerst. Als het even kan maakt zij elke dag even tijd voor een wandeling, waarbij zij zich regelmatig gelukkig prijst dat zij in deze prachtige omgeving mag wonen.

De Loenense werd geboren in 1967, als jongste telg in een gezin van tien kinderen. In dit gezin speelde het geloof een belangrijke rol en mede daardoor is het geloof in een God voor haar dan ook altijd een vanzelfsprekend iets geweest.

Zo'n vier jaar geleden las zij voor het eerst een boek over iemand die contact kan maken met overleden mensen. Dit boek maakte behoorlijk indruk op haar en zij besloot meerdere boeken in huis te halen die over spiritualiteit gaan. Kort daarop las zij een verhaal waar zij door enkele woorden enorm geraakt werd. Agnes: “De uitspraak dat wij een deel van God zijn, en dat God een deel van ons is, bracht letterlijk en figuurlijk wat in mij teweeg. Diep van binnen, voelde ik dat deze woorden waarheid zijn. God is in ons en wij zijn in God. Dit besef bracht een groot verlangen in mij naar boven, om me nog meer te gaan verdiepen in wat al die tijd voor mij verborgen is geweest”.

Na enige tijd is ze ook gaan mediteren en ervoer dat er binnenin ons fysieke lichaam, werkelijk een goddelijke Bron aanwezig is. In haar boek vertelt zij in haar eigen woorden over de eerste ervaringen op het spirituele pad. Agnes: “Ik vertel over mijn fantastische momenten van geluk, maar ook over mijn twijfels en onzekerheden. Gaandeweg op dit bijzondere pad ben ik begonnen met het schrijven van het boek In de stilte. Steeds opnieuw werd ik bij het beschrijven van mijn onderwerpen, geïnspireerd door boeken die op welke wijze dan ook, op mijn pad kwamen. Zo kwam ik eveneens uit bij de Bron van ons bestaan en de reden waarom wij hier op aarde zijn.”

Het boek ‘In De Stilte’ is volgens Agnes bedoeld als een uitnodiging om in stilte in jezelf te keren en je open te stellen voor je innerlijke Bron: “Het is een anders zien en denken, met steeds je eigen innerlijke Raadgever als toets van wat goed voelt en wat niet. Ik hoop dat iets in dit boek de mensen mag raken, en dat het voor de lezer een opening mag zijn naar een nieuwe beleving van het leven”.

Het boek ‘In de Stilte” is vanaf 14 september verkrijgbaar bij Boekhandel Hendriks in Eerbeek. Het boek kost 17.50 euro. Ook te bestellen via de site: www.agnesklomp.nl.

foto:

Agnes Klomp: “Ik ontdekte de Bron van ons bestaan.”