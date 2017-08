Enthousiaste reacties bij opening Anytime Fitness Dieren geopend

DIEREN - Op maandag 21 augustus was het zover en opende Anytime Fitness Dieren haar deuren in het pand naast naast het Tango tankstation aan de Imboslaan. De vele mensen die zich tijdens de voorverkoopperiode hadden ingeschreven als lid, konden op zaterdag daarvoor alvast de nieuwe club komen bekijken en onder het genot van een hapje en een drankje.



Ze konden ook nader kennis maken met clubmanager Josep Wolters en zijn team, bestaande uit Jarno de Beijer, Monique Smulders en Roy Kerkmeester.

Josep Wolters toonde zich erg enthousiast over het succes van de voorverkoop en de vele leuke reacties die het team van de leden mocht ontvangen: "Het was de laatste week nog flink zwoegen om alles op tijd klaar te krijgen, maar het resultaat mag er zijn en van zoveel mooie reacties krijgen we super veel energie; we hebben er zin in om met iedereen aan de slag te gaan!"

Reactie van een nieuw lid tijdens de welkomstborrel: "Wat ziet de club er prachtig uit en wat word ik fijn ontvangen door het team. Dit is echt een welkome aanvulling voor Dieren."

Ook de medewerkers van fysiotherapiepraktijk Het Centrum waren op de welkomstborrel van de partij, om de samenwerking met Anytime Fitness te onderstrepen en vragen van leden te beantwoorden op het gebied van medische fitness, revalidatie, etc. René Achterdenbos van fysiotherapiepraktijk Het Centrum gaf aan dat medische fitness door deze samenwerking een geheel nieuwe dimensie krijgt, waar veel mensen van kunnen profiteren.

Vanwege het succes van de voorverkoop heeft Anytime Fitness besloten om de gehele maand september nieuwe leden te verwelkomen zonder dat ze inschrijfgeld hoeven te betalen.