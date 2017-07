Willem de Zwijger in race voor Dorpshuis van het Jaar

RHEDEN – Dorpshuis Willem de Zwijger in Rheden is genomineerd voor de titel Dorpshuis van het Jaar. Het Dorpshuis bindt dit najaar op Omroep Gelderland de strijd aan met vijf andere genomineerden.

Maar liefst 105 mensen hebben in totaal 74 dorpshuizen in Gelderland aangemeld voor deze competitie. De jury heeft bij de selectie van de genomineerden onder meer gekeken naar originaliteit, vernieuwing, diversiteit in activiteiten en gebruikers van het dorpshuis en enthousiasme.

De zes finalisten worden tijdens de wedstrijd gevolgd door Omroep Gelderland. De serie van acht afleveringen wordt gepresenteerd door Angelique Krüger. De eerste aflevering is te zien op 24 oktober. In de laatste, op 12 december, reikt gedeputeerde Bea Schouten de prijs van 2500 euro uit aan de winnaar.

Het prijzengeld wordt beschikbaar gesteld door de provincie Gelderland, die de lokale verbondenheid tussen mensen wil versterken. Mensen die samen de lokale leefbaarheid willen verbeteren kunnen voor ondersteuning terecht bij de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. Die organiseert ook deze verkiezing, in samenwerking met Omroep Gelderland en de provincie Gelderland.

www.dorpshuisvanhetjaar.nl