Veluwecamping de Pampel zamelt geld in voor het Longfonds

HOENDERLOO – Komende week vindt op Veluwecamping De Pampel voor de tweede keer een goede doelenweek plaats. Er worden diverse activiteiten georganiseerd waarbij geld wordt ingezameld voor het Longfonds. Net als vorig jaar, wordt er een heus Glazen Huis gebouwd waar men verzoeknummers kan aanvragen. Ook worden er onder andere pizza’s gebakken en T-shirts gekleurd.

In 2016 vond de eerste editie plaats. In slechts één week tijd is er een bedrag van

1520,36 euro ingezameld voor onderzoek naar de ziekte Longfibrose. In 2015 heeft Carla Uithol, eigenaresse van Veluwecamping De Pampel de strijd tegen deze ziekte verloren.

Jaarlijks krijgen ongeveer 1.000 mensen in Nederland de diagnose Longfibrose. Over de ziekte is relatief weinig bekend en met de goede doelenweek wil familie Uithol daar verandering in brengen.

Vrijdag 4 augustus volgt de officiële bekendmaking van het opgehaalde bedrag. De telling zal plaatsvinden onder leiding van een officieel afgevaardigde van het Longfonds.

