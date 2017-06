DWV sluit zwemseizoen met medailles af

DOESBURG - De wedstrijdzwemmers van DWV hebben onlangs hun laatste wedstrijd van het seizoen gezwommen. Als afsluiting van de c-competitie konden er ook medailles gewonnen worden en dat is goed gelukt. Er zijn in totaal 23 medailles binnen gehaald door de vereniging. De wedstrijd vond plaats in zwembad de Pals in Westervoort.

De wedstrijd begon met een aantal estafettes. Het eerste team van DWV dat van start mocht gaan bestond uit Karen Schlief, Kim, Pleun en Nica. Zij zwommen de vier keer 50 meter schoolslag en met een tijd van 3.15.37 Dit was goed voor een eerste plek. Hierna mocht het volgende team van start gaan met de vier keer 50 meter wisselslag. Tessa zwom als eerste de rugslag zwemmen, hierna nam Karen van den Anker haar over met de schoolslag. Als derde zwom Noor de vlinderslag en Laurie mocht afsluiten met de borstcrawl. Met een tijd van 2.30.53 zijn zij ook eerste geworden. Het derde estafetteteam zwom ook de vier keer 50 meter wisselslag. Maarten mocht als eerste het water in en zwom de 50 meter rugcrawl, Chris nam het van hem over met de schoolslag. Daarna zwom Colin twee banen vlinder en Ivar sloot af met de borstcrawl. Ook hun tijd van 2.16.63 was goed voor een eerste plek.

Hierna werden er persoonlijke afstanden gezwommen door de zwemmers. Hierbij zijn er heel wat pr’s gezwommen en behoorlijk wat medailles binnen gehaald door de zwemmers. Voor Mats van Etten was dit zijn eerste wedstrijd. Hij heeft super goed gezwommen.

De wedstrijd werd afgesloten met nog een estafette, maar dit keer een acht keer 50 meter vrije slag gemengd. Hier deed DWV met twee teams aan mee. DWV 1, bestaande uit Nica, Jelmer, Marline, Maarten, Nicole, Ivar, Karen van den Anker en Chris, heeft goed gezwommen en heeft de eerste plek binnen gehaald. Het tweede team van DWV bestond uit Maaike, Jef, Thule, Ruben, Pleun, Noor, Tessa en Colin. Helaas zwom dit team buiten mededeling, omdat het team één jongen tekort kwam. Hierdoor konden zij niet mee zwemmen voor de medailles. Colin sloot deze race af met twee banen vlinderslag, als slotstuk. Ook dit team heeft een mooie prestatie geleverd. Dankzij de coaches, officials, ouders en toeschouwers hebben alle zwemmers van DWV super gepresteerd.