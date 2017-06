Zomercursussen Ons Raadhuis

VELP - Ons Raadhuis, het ontmoetings-en activiteitencentrum voor 55+ in Velp, is de hele zomer geopend. Iedereen is van harte welkom. Het wekelijkse rooster blijft zo veel mogelijk gehandhaafd en er zijn drie extra zomeractiviteiten.

Zo zijn er deze zomer de Ki-zomerwandelingen door Ki-docente Christiane Bahr (www.sonrisas.nl), speciaal voor mensen die bijvoorbeeld met een rollator lopen of bang zijn om te vallen. Met speelse balans- en stabiliteitsoefeningen tijdens het wandelen zorgt zij er voor dat men samen een veilige en gezellige wandeling maakt. Zij doet dat op alle maandagen in juli van 10.00 tot 11.30 uur. De groep start bij Ons Raadhuis en gaat naar het beginpunt van een wandeling. Dat zal geregeld worden met (eigen) auto’s. De kosten zijn twee strippen (5 euro) per keer en wat benzinekosten. Het is mogelijk per wandeling deel te nemen. De groepsgrootte is maximaal twaalf. Opgeven kan in Ons Raadhuis of via tel. 026 - 8449140 of via e-mail. info@onsraadhuis.com.

De twee andere extra zomeractiviteiten zijn Zomergesprekken onder leiding van Alphons Ensink, gesprekken bij mooi weer in de tuin over actualiteit of andere onderwerpen. En Herinneringen vastleggen door Angélique Krijnen. Zij helpt om allerlei voorwerpen van een herinnering samen te brengen in een werkstuk, bijvoorbeeld een kijkdoos, letterbox of minivitrine. Ons Raadhuis is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 16.30 uur en vanaf augustus ook op woensdag.

www.onsraadhuis.com