Eerbetoon aan veteranen

DE STEEG - Hoewel de Nederlandse Veteranen 24 juni in Den Haag werden geëerd tijdens Nationale Veteranendag in Den Haag, werden de veteranen uit de gemeente Rheden donderdag nog eens in het zonnetje gezet.

Ongeveer honderd van de in totaal 300 geregistreerde veteranen in Rheden gaven gehoor aan de uitnodiging van burgemeester Petra van Wingerden. Zij ontving ze in de gemeentehal persoonlijk, samen met veteranen de heer Van Brenk (rechts op foto) en de heer Brood (niet op foto). Van Wingerden: “Ik ontvang de veteranen graag persoonlijk omdat ik dan hoop dat zij zich extra welkom voelen. Ik denk dat zij dat zeer kunnen waarderen”.

Fractievoorzitter van D66 Dorus Klomberg (links op de foto) is ook veteraan en ging graag in op de uitnodiging van de burgemeester voor een informeel samenzijn. Speciaal voor deze gelegenheid zijn uniform aangetrokken.

Tijdens de bijeenkomst sprak Van Wingerden haar waardering uit voor het werk van de Rhedense veteranen. Gastspreker Bert Keers, Hoofd Cluster Decoratie van het Ministerie van Defensie hield een bijzondere toespraak, waarna een informeel gedeelte plaatsvond. De feestelijke middag werd afgesloten met een Indische maaltijd. - Foto Lotte Bienias.