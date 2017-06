Poëziewandeling IJsselbiënnale

BRUMMEN – De werkgroep Taalmarkt verzorgt zondag 2 juni een poëziewandeling in het kader van de IJsselbiënnale. Het vertrek is om 15.00 uur vanaf Huis Helbergen aan de Piepenbeltweg 1 in Brummen (Cortenoever).

In deze idyllische groene omgeving is de laatste tijd heel veel veranderd door het project Ruimte voor de Rivier. Om dit gepaste aandacht te geven heeft Laurens Hoevenaren, de dorpsdichter van de gemeente Brummen, een prachtig gedicht gemaakt. Het heeft als titel Dijklichaam en Waterziel. Dit zal hij presenteren, ingebed in optredens van andere dichters. Ook Eke Mannink, Piet van Middelaar en Dopey Dijkstra dragen voor uit eigen werk, evenals de winnaar van de wedstrijd Dichter bij de IJssel is uitgenodigd.

Op de startlocatie is een fototentoonstelling te zien van werk van landschapsfotografe Sharon Elvin, die in Cortenoever woont. Daarbij zijn drie gedichten geschreven door Tineke Breuer - van der Haar. Deze zijn eerst te beluisteren, onder genot van een kopje koffie of thee. Daarna begint een korte wandeling van ongeveer 3 kilometer. Onderweg wordt op verschillende plekken gestopt en stapt een dichter op een zeepkist waar hij of zij werk zal voordragen. Rond 16.00 uur wordt het startpunt weer bereikt, waar de eigenaar van Helbergen het één en ander vertelt over de geschiedenis van het huis en Cortenoever.

Meewandelen is gratis, maar aanmelding is gewenst en kan via taalmarkt@brummencultuur.nl. Bij erg slecht weer kan het programma overdekt plaatsvinden op dezelfde locatie.