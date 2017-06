Perspectiefnota Brummen vastgesteld

BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen heeft na uitgebreid debat de Perspectiefnota voor de periode 2018 – 2021 vastgesteld. Deze nota vormt de basis voor de begroting, die dit najaar wordt opgesteld. Tijdens het debat werden één amendement en 23 moties ingediend. Uiteindelijk kreeg de perspectiefnota raadsbrede steun en werden zeven moties aangenomen.

Over veel zaken in de perspectiefnota zijn de politieke partijen in de gemeenteraad het wel eens: de toekomstplannen voor het dorp Eerbeek, de helpende hand voor inwoners die extra ondersteuning nodig hebben en een degelijk en financieel beleid. Thema’s die in het debat vooral aan bod kwamen, hadden te maken met de ambities en plannen op het gebied van duurzaamheid, de voorbereiding op de omgevingswet die in aantocht is, woningbouwmogelijkheden, de kwaliteit van de openbare ruimte en het maken van een begin van een uitvoeringsplan voor het centrum van het dorp Brummen.

Dat duurzaamheid hoog in het vaandel staat blijkt uit drie aangenomen moties. Zo werd met ruime meerderheid een motie van de IPV-fractie aangenomen om werk te maken van het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen en als gemeente aan te sluiten bij het Gelders Energie Akkoord. Unanieme steun was er voor de PvdA-fractie om op scholen het scheiden van afval mogelijk te maken en met scholen in gesprek te gaan over het plaatsen van zonnepanelen op de schoolgebouwen. Ook steunden alle fracties het idee van D66 om een ‘opgewekte meter’ in de hal van het gemeentehuis te plaatsen. Deze meter toont hoe ver inwoners in de gemeente Brummen zijn met het zelf opwekken van energie.

Met 14 stemmen voor en 3 tegen werd ook een motie aangenomen om een impuls te geven aan de openbare ruimte in de dorpen van onze gemeente. Het college krijgt de opdracht om te onderzoeken of er voor 2018 geld vrij gemaakt kan worden om achterstallig (groen)onderhoud weg te werken. Dit om ervoor te zorgen dat, wanneer op een later moment besloten wordt het onderhoudsniveau op te waarderen, dit sneller en goedkoper gerealiseerd kan worden. Een gezamenlijke motie van VVD en Lokaal Belang om het college te verzoeken om bij de voorbereiding van de begroting ruimte te zoeken voor een bedrag van 50.000 euro voor het dorp Brummen, kreeg unanieme steun. Want hoewel alle partijen er over eens zijn dat het programma Ruimte voor Eerbeek op dit moment topprioriteit is, vinden de raadsfracties dat geleidelijk aan ook een impuls voor het dorpscentrum van Brummen gewenst is.

Naar verwachting in 2019 treedt de omgevingswet in werking. Op basis van een aangenomen motie van D66 en Lokaal Belang krijgt het college de opdracht om met een voorstel te komen gericht op de voorbereiding op deze wet. Dit voorstel moet een stappenplan bevatten en inzicht bieden in de gelden en ambtelijke uren die met de begeleiding van de invoering van deze belangrijke wet zijn gemoeid.

Een laatste motie die werd aangenomen was ingediend door de VVD-fractie. Deze motie was gericht op de perspectiefnota en de inrichting van de jaarstukken. De motie verzoekt het college om in de aanbieding van de perspectiefnota met de meeste actuele cijfers te werken en daarom een kolom in de perspectiefnota met cijfers uit de begroting 2017 te vervangen door voorlopige cijfers uit de Jaarrekening 2017.

Een amendement en zes moties werden na twee termijnen van raadsdebat ingetrokken of aangehouden en zeven moties werden na stemming verworpen. Drie aangekondigde moties werden zelfs niet ingediend.