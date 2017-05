DIEREN - Onder de noemer 'op weg naar de zomer', werd zaterdag de Meimarkt gehouden op winkelcentrum Dieren. De eerste editie, zo laat de organisatie weten en dat impliceert dat er nog meer zullen volgen.

En dat is een goed idee, om er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. Het was namelijk goed toeven in het Dierense winkelgebied. Een lang lint van kramen slingerde voor de winkels langs en op verschillende plekken waren activiteiten, zoals demonstraties volksdansen, oude ambachten, springtoestellen voor kinderen, een draaiorgel en een static-show van oldtimer-tractoren. De reacties van de bezoekers - en het was vanwege het meer dan fraaie weer al vroeg druk - waren overwegend positief. De Meimarkt bleek een geslaagde mix van de aanbiedingen van plaatselijke winkeliers en veel standhouders uit veel verschillende branches en producten. "Die afwisseling vonden we belangrijk en viel ook erg goed in de smaak", volgens centrummanager Ben Denekamp. Het thema 'op weg naar de zomer', werd door de weergoden ondersteund, dus alles zat mee voor de bezoekers van het Dierense winkelgebied. - foto: Han Uenk