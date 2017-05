Hennie van Heteren erelid De Heiknüüters

RHEDEN - Op de Algemene Leden Vergadering van Carnavalsvereniging De Heiknüüters, is Hennie van Heteren benoemd tot erelid, vanwege haar zeer grote verdiensten voor de vereniging. Gedurende vele jaren heeft zij zich altijd belangeloos ingezet voor de vereniging.

Zo was ze 23 jaar actief binnen de activiteitencommissie en was zw betrokken bij de vele activiteiten van de leutclub. Maar bovenal was ze vele jaren het gezicht van het clubgebouw van de carnavalsvereniging. Was er iets te doen, dan was Hennie present. Als beheerster van het clubgebouw runde ze dit grotendeels in haar eentje. Van inkoop, schoonmaak, reserveringen en achter de bar, als er iets te doen was dan kon je ervan op aan dat het goed geregeld was. Terecht werd zij onder een grandioos en welverdiend applaus benoemd tot erelid. Voorzitter Roel van Zummeren speldde haar de bijbehorende gouden speld op en overhandigde haar de oorkonde en bloemen. Kortom, een meer dan verdiende beloning voor zovele jaren trouwe dienst. - Foto: Alfred Leeuwenburgh