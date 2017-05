Vogels werden vlot afgeschoten

LOENEN – Het vogelschieten, altijd al de topper van ‘de Loense karmse’, verliep dit keer bijzonder vlot. Al rond half elf waren vrijdag beide vogels geveld. De meeste schutters kregen maar een keer de kans om een poging te doen naar het begeerde koningschap. Albrecht Reusken bij de gehuwden en Dennis Schouwstra waren dit jaar de gelukkigen. Bij de Loenense vrouwen ging het ook vlot. Ruim 200 vrouwen waagden een schot. Daniëlle de Ruijter en Carin Reurings vuurden het beslissende schot af en werden schutterskoningsinnen 2017.

Het vogel- en ballenschieten bij de mannen begon vrijdag aan de Loenerschepersweg rond

negen uur. Bij de gebruikelijke openingsceremonie maakte voorzitter Ben Gabriël zijn aftreden in 2018 kenbaar. De deelname was weer enorm. Helaas was door vlotte afschieten maar weinig kansen op de prijzen. Bij de gehuwden waren er 195 deelnemers en bij het 240ste schot ging het laatste deel van de vogel naar beneden door Albrecht Reusken (50). De verkoper in bouwmaterialen uit Loenen was helemaal overdonderd door dit succes, waar hij al zo lang op had gehoopt. Vanaf zijn 16e deed hij al mee. Janet Reusken werd de koningin. De kop ging er af door Harold Verbeek, de eerste vleugel door Thijs Nieuwenhuis, de tweede vleugel door Jan Thomassen en de staart door Edwin Slief.

Er zat maar een paar minuten verschil tussen de juichkreten van de ongehuwden en de gehuwden Loenense schutters. Dennis Schouwstra, een 19-jarige student die geboren en getogen is aan de Kostersweg wist ook niet wat hem overkwam want schietervaring had hij niet. Trots was hij op de koningssjerp. De kop ging er af door Mark van Kuipers, de eerste vleugel door Michel Rensel, de tweede vleugel door Levi Zwaan en de staart door Henk Limpers.

Aan het ballenschieten deden 46 mannen mee. De eerste knikkerbal was voor Willie Blom, de tweede knikkerbal voor Ronald Meijer, de eerste kleine bal voor Henk Schroven, de tweede kleine bal voor Ben Hoekman, de eerste middenbal voor Daan ter Horst, de tweede middenbal voor Jan Arendsen, de eerste grote bal voor Willem Dikker Hupkes en de tweede grote bal voor Maurice Koekkoek. En voor de eerste keer was de huldiging en toasten op de nieuwe koningen in de feesttent. De schutters vermaakten zich hier prima met een koel biertje en feestmuziek.

Door het grote aantal inschrijvingen moesten de vrouwen weer op twee vogels schieten. Bij Vogel 1 waren 96 deelnemers die 238 schoten afvuurden met de buks. Daniëlle de Ruijter (30 jaar) uit Eerbeek, maar wel oud-Loenense, werd koningin. Partner Willem Pieter Methorst mocht de koningin vergezellen. Daniëlle is operatieassistente. Vanaf 2004 schiet ze al mee. Eindelijk werd haar grote wens vervuld. De kop ging er af door Loes Wilbrink, de eerste vleugel door Maaike van der Gouw en de staart door Suraya Huls. Gelijktijdig werd ook gestart met het schieten op vogel II met 102 deelnemers. In de derde ronde bij het 242ste schot schoot Carin Reurings goed raak en haalde de titel binnen. Partner Henk Hoekman mocht ook delen in de feestvreugde. Carin(55 jaar) is medewerkster in het PW Jansen ziekenhuis en deed voor de vijfde keer mee. De prijs voor de kop was voor Dorinke Klomp, de eerste vleugel voor Maureen Alberts, de tweede vleugel voor Wanda Zilvold en de staart voor Louise Rutgers. Voor de vrouwen was het mede het zomerse weer een topdag waaraan ze goede herinneringen bewaren. - foto's: Martien Kobussen