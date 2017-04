Goossens Tweewielers viert 10-jarig bestaan

VELP - Goossens Tweewielers Velp bestaat dit jaar 10 jaar en viert dit jubileum graag samen met haar klanten op zaterdag 13 mei. Die dag zijn er diverse feestelijke acties. Zo kan men dobbelen voor een korting tot wel 22% op de adviesprijs van het volledige assortiment!

Daarnaast is er ook een top 10 van jubileumaanbiedingen met zeer hoge kortingen. Goossens Velp zorgt op 13 mei tevens voor een smakelijk hapje en drankje. De kinderen kunnen zich die dag vermaken op een springkussen en ontvangen bovendien een gratis ballon.

Eigenaar Richard Goossens: "Het is een goede keuze geweest om 10 jaar geleden in Velp een fietsspeciaalzaak te beginnen. In eerste instantie aan de IJsselstraat en vanaf 2014 aan de Nordlaan 32. De prachtige omgeving van gemeente Rheden leent zich prima voor mooie tochten op de fiets. Niet alleen op een racefiets of mountainbike, maar ook op een (sportieve) stadsfiets of elektrische fiets. Ons uitgebreide assortiment fietsen sluit hier goed op aan; een brede keuze in diverse types en merken fietsen. Wij werken met de fietsmerken Cannondale, Giant, Cube, Ridley, Wilier, Van Nicholas, Trek, Cortina en VSF Fahrradmanufaktur. Merken met kwalitatief goede fietsen van leveranciers met een betrouwbare service."

Daarnaast biedt Goossens Tweewielers Velp een ruime keuze in sportvoeding, fietsonderdelen, accessoires en fietskleding voor heren én dames. Een verrassend ruime collectie als je bekijkt wat er in verhouding tot het oppervlak allemaal gepresenteerd staat. Richard Goossens: "Een uitgebreid assortiment in een gemoedelijke setting met vakkundige medewerkers die graag even een praatje met fietsliefhebbers maken. De passie voor fietsen delen zij met onze klanten en dat vinden wij ook heel belangrijk."

Vanwege het 10-jarig jubileum verloot Goossens Tweewielers Velp ook een prachtige fiets t.w.v. maar liefst € 1.499,-! Klanten maken kans op deze fiets door zich via de website van Goossens Velp in te schrijven voor de digitale nieuwsbrief. Richard Goossens "Wij zijn blij dat de klanten ons al tien jaar kunnen vinden en willen hen hierbij dan ook hartelijk danken voor het vertrouwen."

