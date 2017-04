Nationale Diabetes Challenge in Dieren

RHEDEN – Sportbedrijf Rheden doet mee aan de Nationale Diabetes Challenge (NDC). De NDC is een wandelevenement dat bedoeld is om de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren. Het doel is om vanaf mei in 16 tot 20 weken te trainen naar een afsluitende vierdaagse in september. Tijdens wekelijkse wandelingen wandelt de beweegcoach van Sportbedrijf Rheden mee. Daarnaast lopen afwisselend fysiotherapeuten of de diëtist mee. Tijdens de afsluitende vierdaagse wandelen deelnemers 5, 10, 15 of zelfs 20 kilometer. De vierde dag van die vierdaagse komen alle deelnemers samen op Sportcentrum Papendal in Arnhem om daar de slotafstand te wandelen op het NDC Festival.

Op maandag 1 mei houdt Sportbedrijf Rheden een informatieochtend over de diabetes challenge bij Fysioplein 9 aan het Ericaplein 9 in Dieren. Iedereen die interesse heeft, is welkom om 10.30 uur. De NDC wordt georganiseerd in samenwerking met huisartsengroep Hagenau, Fysioplein 9, fysiotherapie het Centrum en diëtistenpraktijk De Juiste Lijn. Vanaf 8 mei wordt er elke maandag gewandeld om 10.30 uur van de startlocatie Fysioplein 9. Hoewel de NDC in eerste instantie opgezet is voor mensen met diabetes zijn ook mensen die geen diabetes hebben van harte welkom om mee te wandelen. Bewegen is immers voor iedereen gezond en het groepsgevoel is een belangrijke meerwaarde. De wandelingen zijn kosteloos.

De Nationale Diabetes Challenge is een initiatief van de Bas van de Goor Foundation, die zich inzet om de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren door sport en beweging. In 2016 bracht de NDC ruim 2600 mensen met diabetes in beweging. De stichting van de oud olympisch volleybalkampioen wil dat aantal dit jaar verdubbelen.

www.nationalediabeteschallenge.nl/dieren

www.bvdgf.org

www.sportbedrijfrheden.nl