Raad van State: Dorpsschool mag gebouwd worden

ROZENDAAL - De bezwaren tegen de nieuwbouw van de Dorpsschool in Rozendaal, die een aantal omwonenden bij de Raad van State indienden, zijn vorige week door de voorzieningenrechter afgewezen. De bestaande Dorpsschool mag nu dus vervangen worden door nieuwbouw aan de Bremlaan / Kapellenberglaan (Bremheuvel).

De gemeenteraad van Rozendaal heeft in 2006 besloten om de bestaande Dorpsschool te vervangen door nieuwbouw. In 2014 heeft de gemeenteraad besloten dat de Bremheuvel de meest geëigende locatie is voor nieuwbouw. Tegen deze locatie is door omwonenden bij de Raad van State beroep aangetekend en is tevens een verzoek om voorlopige voorziening ingediend om de start van de bouwwerkzaamheden tegen te houden. Inmiddels heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan. De voorzieningenrechter heeft de argumenten van de bezwaarmakers afgewezen.

Aanklagers betoogden onder andere dat de raad onvoldoende onderzoek heeft verricht naar alternatieve locaties voor de school. Het locatieonderzoek dat aan het plan ten grondslag ligt, is volgens hen ondeugdelijk en onvolledig. Ook vinden de aanklagers dat de regionale behoefte aan de basisschool niet toereikend is gemotiveerd. Daarnaast vrezen zij ernstige verkeers- en geluidsoverlast. Al deze betogen heeft de rechter ongegrond verklaard.

Het college van Rozendaal zal in overleg met de aannemer nu zo spoedig mogelijk starten met de bouw van de nieuwe Dorpsschool en zij hoopt dat de kinderen uit Rozendaal en omgeving na de zomer van 2018 les kunnen krijgen in een omgeving die aan de eisen van deze tijd voldoet. Ook de bestaande peuterspeelzaal en kinderopvang worden naar de nieuwe locatie verplaatst en de nieuwe locatie wordt voorzien van een gymzaal. In de huidige situatie is op geen van beide basisschoollocaties een gymzaal aanwezig. De kinderen worden iedere week met de bus naar gymles in de gemeente Rheden gebracht. De raad beoogd met het samenbrengen van alle genoemde functies op één locatie te voorzien in een kwaliteitsverbetering. Het verheugd het college dat, na een jarenlange voorbereiding nu eindelijk kan worden begonnen met de bouwwerkzaamheden.