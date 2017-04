Veel verbeterpunten voor Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

BRUMMEN / APELDOORN - Veilig Thuis Noord Oost Gelderland werkt binnen de wettelijke termijnen ten aanzien van de eerste beoordeling, de start en uitvoering van een onderzoek en het inzetten van vervolgtrajecten. Dit blijkt uit een inspectie bij Veilig Thuis NOG. Daarentegen is er nog veel ontwikkeling in de werkprocessen, bijvoorbeeld als het gaat om het vastleggen van zaken in dossiers en het nagaan of, na inzet van hulpverlening, de veiligheid daadwerkelijk is hersteld. Veilig Thuis heeft inmiddels een verbeterplan opgesteld. Voor 1 september moet op de onderdelen die nog niet voldoende zijn een voldoende worden gescoord.

De inspecties geven aan dat in de dossiers onvoldoende wordt opgeschreven. Zo worden niet alle besluiten genoteerd en ontbreekt vaak een uitgebreide onderbouwing, zijn niet altijd de gemaakte afspraken over ingezette interventies terug te vinden en hoe deze gevolgd worden. Ook gaat Veilig Thuis in deze regio onvoldoende na of interventies daadwerkelijk hebben gezorgd voor het herstel van de veiligheid. Kinderen worden niet persoonlijk gesproken waarbij uit het dossier niet goed duidelijk wordt waarom dat zo is. Tenslotte worden de vertrouwensarts en de gedragswetenschapper onvoldoende betrokken bij het eindoordeel over zaken. Azime Gulhan, directeur Veilig Thuis NOG: “Het rapport geeft goed inzicht en wij kunnen deze punten ook op korte termijn oppakken en verbeteren. Veilig Thuis is begin 2015 gestart en vanaf afgelopen januari een stichting geworden. Iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling ondersteunen wij. Daarnaast werken wij keihard aan de doorontwikkeling. Dit doen wij niet alleen. Wij werken samen met hulpverleners, politie, justitie en andere Veilig Thuis organisaties”.